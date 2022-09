Corpo elettorale: A San Marino 251 elettori in meno per morte

Corpo elettorale: A San Marino 251 elettori in meno per morte.

Si è riunita questa mattina la Commissione Elettorale – la prima in presenza dopo il Covid - per una revisione delle liste, in vista della revisione generale di gennaio. 151 i nuovi elettori, di cui 82 maschi e 69 femmine. Ma il dato rilevante riguarda le cancellazioni: 272 ( 115 maschi e 157 femmine), di cui 251 per decesso. Rispetto al mese di gennaio si contano 121 elettori in meno. Alle cancellazioni per morte si aggiungono 6 per interdizione e 15 (tutte donne) a cui è stata tolta la cittadinanza. Ad oggi gli elettori sono 36.345 (16.573 maschi e 19.772 femmine), di cui 23.231 con residenza in Repubblica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: