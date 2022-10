CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Corrado Carattoni nominato Comandante Superiore delle Milizie Csd-Onu: Riccardo Venturini subentra al dimissionario Mirko Tomassoni. Falsa partenza per la seduta della mattina convocata alle 9: è mancato il numero legale.

Corrado Carattoni nominato Comandante Superiore delle Milizie.

In seduta serale il Consiglio Grande e Generale, con 38 voti favorevoli ha nominato Corrado Carattoni, Comandante Superiore delle Milizie. L'aula ha anche nominato Riccardo Venturini quale membro della Commissione Sammarinese per l'attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Subentra al dimissionario Mirko Tomassoni. Il Consiglio completerà in mattinata la ratifica dei decreti e poi esaminerà in seconda lettura la riforma delle norme di disciplina per i dipendenti pubblici. Al primo appello dell'aula è mancato il numero legale e la seduta, originariamente convocata per le 9, è cominciata con oltre mezz'ora di ritardo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: