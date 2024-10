GIUSTIZIA Costituzionalismo nei Piccoli Stati, al via al Kursaal l'alta Conferenza Giornata di dibattito e confronto. Presenti i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi.

Si è aperto il forum a tema “Aspetti del costituzionalismo negli Stati europei di piccole dimensioni”, un momento voluto dalla Segreteria agli Esteri e dalla Commissione di Venezia, con il Patrocino del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset. Sono presenti giuristici, ci sono i rappresentanti di organismi del Consiglio d'Europa come il Moneyval e il Greco, c'è San Marino, insieme a Malta, Liechtenstein, Andorra e Monaco. In apertura, davanti ai Capitani Reggenti, gli interventi istituzionali del Segretario agli Esteri Luca Beccari; del Segretario alla Giustizia, Stefano Canti; Gianni Buquicchio, Presidente emerito e Rappresentante speciale della Commissione di Venezia e Giuseppe De Vergottini Vice Presidente del Collegio dei Garanti. Si ragiona sul ruolo dei Piccoli Stati e delle rispettive Costituzioni nel garantire i diritti fondamentali.

“San Marino è perfettamente consapevole della necessità di garantire nel tempo il miglior assetto istituzionale possibile - dice il Segretario agli Esteri, Luca Beccari - pur cercando di preservare al massimo quelle che sono i pilastri del nostro impianto. Però chiaramente essere fedeli alle tradizioni o ai propri connotati non significa non avere la consapevolezza che una riflessione, sull'opportunità di novità anche di tipo costituzionale possa essere assolutamente opportuno e legittimo. Tant'è che, non solo la maggioranza ma credo tutto l'arco parlamentare, abbia appoggiato e sposato l'idea della costituzione di una commissione consigliare permanente su questo”.

“E' importante trattare di questi temi qui a San Marino, soprattutto in questo momento, in cui c'è un vento di riforme legislative e costituzionali – dice il Presidente della Commissione di Venezia, Gianni Buquicchio. Penso che condividere le esperienze degli altri micro Stati su temi specifici come per esempio la giustizia costituzionale, l'ombudsman non possa che essere di vantaggio per le migliori scelte di San Marino”.



