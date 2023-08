SANITÀ Cot al tramonto, da fine agosto graduale cambiamento Lo ha annunciato il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni. Per ridurre i tempi di attesa "potenziamento dell'orario delle visite". Atto organizzativo Iss entro l'anno

La Cot, Centrale Operativa Territoriale, ha i giorni contati ma il cambiamento avverrà progressivamente da fine agosto: “Ci sarà – dichiara il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni – una graduale riorganizzazione della Cot, perché abbiamo visto che ha fatto il suo tempo. I 12 operatori della Cot, che effettuavano il 'triage' infermieristico, verranno gradualmente trasferiti nei tre centri principali di Serravalle, Borgo Maggiore e Murata”. Novità anche sul fronte delle liste d'attesa: “Con i primi interventi di riorganizzazione stiamo avendo buoni risultati, ad 'iso-risorse', senza quindi costi a carico dell'Iss.

Da settembre contiamo di intervenire ulteriormente, se necessario, anche con un potenziamento orario, per quel che riguarda le visite”. Tra le modifiche annunciate, per efficientare il sistema, anche una sorta di “reminder” telefonico di conferma delle visite specialistiche prenotate, pochi giorni prima dell'appuntamento. Non pochi, infatti, coloro che non si presentano alla visita senza darne comunicazione e senza liberare quindi il posto per chi ha reale necessità. Il Segretario di Stato alla Sanità Mularoni punta anche a definire entro l'anno l'atto organizzativo Iss, risalente al 2010. Prima – forse già a settembre - la dotazione organica amministrativa, poi quella sanitaria. Già cominciati gli incontri coi sindacati.

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato alla Sanità Mularoni

