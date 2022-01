CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Covid: divergenze in maggioranza su gestione pandemia, Dolcini (Dml) e Giulianelli (Pdcs) contrari a super greenpass Boschi (Libera) preannuncia probabile sostegno alla ratifica dell'ultimo decreto, ma critica duramente politica sanitaria di Ciavatta

Covid: divergenze in maggioranza su gestione pandemia, Dolcini (Dml) e Giulianelli (Pdcs) contrari a super greenpass.

I lavori del Consiglio sono ripresi in mattinata con il dibattito successivo alla relazione del Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta sulla gestione della pandemia. Emerse in aula visioni divergenti da componenti della maggioranza. Il capogruppo di Domani Motus Liberi Mirko Dolcini, citando una 'battuta' che, a suo dire, gira in questi a San Marino, ha detto che il supergreen pass è come “La Corazzata Potëmkin” per il ragionier Fantozzi. Per Dolcini è inoltre un errore, una discriminazione, prevedere misure diverse tra vaccinati e non. Sbagliato anche dare il booster a chi si è prenotato prima senza privilegiare le fasce d'età più anziane e a rischio. È stato grazie a Dml, ha poi precisato Dolcini, se negli ultimi decreti sono state evitate restrizioni eccessive. Anche Stefano Giulianelli, del Pdcs, ha espresso contrarietà al supergreen pass, pur condividendo il resto dell'ultimo decreto.

Da parte dei consiglieri di Libera, attacco frontale a Ciavatta, per la situazione in cui si trova l'Ospedale dopo due anni di pandemia: “Ci stiamo chiedendo – ha dichiarato Alessandro Bevitori – se sia o non sia una cosa voluta, per favorire una deriva privatistica dell'Iss di cui Libera – ha precisato – sarà il peggior nemico”. Con Luca Boschi Libera ha preannunciato il probabile sostegno alla ratifica dell'ultimo decreto Covid pur rimarcando forti critiche al Segretario di Stato alla Sanità. Fernando Bindi, di RF, esorta, anche in tempo di pandemia, ad avere una visione di prospettiva sulla sanità, diversa da quella di delibere di basso livello come quella - definita da Bindi “una marchetta” - dei 100mila euro a una consulente per trovare finanziamenti per il nuovo Ospedale. Sempre sul fronte RF Myriam Farinelli ha invitato a fidarsi e ad affidarsi della scienza, promuovendo la vaccinazione e il booster. Distorte, a suo parere, le visioni ottimistiche su Omicron, mentre la ricerca dovrebbe lavorare su vaccini che evitano anche l'infezione oltre alla malattia severa.

A difesa delle misure anticovid Adele Tonnini e Gian Matteo Zeppa, per Rete, ed anche di Matteo Rossi di Npr: tutti e tre hanno criticato l'intervento di Dolcini esprimendo anzi il parere che le restrizioni avrebbero dovuto essere anticipate.

