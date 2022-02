CONGRESSO DI STATO Covid: verso ulteriori allentamenti. Nel Milleproroghe deroga Green Pass al 31 marzo

“317 positivi attivi è il numero più basso dal 30 novembre 2021”. Quando di parla di Covid la cautela è d'obbligo, ma i dati portano ottimismo, che si riversa – in prospettiva – sulle misure restrittive. Ogni decisione dovrà seguire, come sempre, le indicazioni del gruppo emergenze ma già da ora il Segretario alla Sanità garantisce “con un buon margine di sicurezza” ulteriori allentamenti nelle prossime settimane, per un ritorno ad una pseudo normalità, importante per la stagione turistica. Ciavatta riferisce anche sulle relazioni con l'Italia dato che a fine mese scade la proroga del green pass per i vaccinati Sputnik. Nel Milleproroghe, atteso in Senato, è stato inserito un' ulteriore proroga fino al 31 marzo. “Ovviamente la deroga vale in base alle tempistiche richieste in Italia”– specifica il titolare della Sanità. Fa un paio di conti: “Avendo noi effettuato le ultime dosi dei cicli primari con Sputnik attorno a settembre, direi che sono trascorsi sei mesi. Quindi la proroga ci sarà, ma preme ricordare a coloro che hanno necessità di circolare in Italia, che dopo i 180 giorni sono richieste dosi di richiamo oppure un'avvenuta guarigione”.

In un'ottica di riforme, “tra Sanità e Lavoro c'è massima cooperazione e sinergia, per rilanciare il Paese attraverso logiche di sistema”, afferma Teodoro Lonfernini, che risponde così “a chi strumentalizza, descrivendo PDCS e Rete in quotidiano conflitto”. Il responsabile all'Informazione plaude poi all'organizzazione di “Una voce per San Marino”, che “tanto sta facendo parlare del nostro paese in maniera positiva”. “Ci sta qualche commento critico”– afferma - anche se si dice dispiaciuto per i commenti che qualche testata “satirica ed irriverente ha dedicato a persone che non c'entrano, come il Direttore Generale della San Marino Rtv Ludovico di Meo”. Ricorda rapporti in vigore tra San Marino e Italia: “Chi si vuole informare meglio – conclude - ha a disposizione le Convenzioni internazionali”.

