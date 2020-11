INTERNI Covid: voto a domicilio per gli elettori in quarantena o isolamento, ecco come fare

Anche per gli elettori colpiti da Covid-19 che si trovano in isolamento domiciliare o quarantena, possono votare da casa per le Giunte di Castello. La Segreteria Interni spiega come fare:

1) Intanto bisogna compilare il modulo disponibile sul sito www.elezioni.sm e inviarlo via email con allegata foto del documento di identità e del certificato elettorale all’indirizzo seggiocovid@iss.sm. Il modulo va firmato, a mano o con firma digitale. Chi non avesse una mail può consegnarlo a mano, da persona delegata, al Dipartimento Prevenzione ISS. Chi non ha la possibilità di stampare il documento può chiederlo alla Giunta di Castello che provvederà a recapitare la stampa a domicilio (lasciandola nella buchetta);

2) le richieste devono essere consegnate dal 18 novembre 2020 al 24 novembre 2020; se l’elettore viene messo in isolamento domiciliare o quarantena dopo il 24 novembre 2020, può inviare la richiesta entro le ore 12:30 di venerdì 27 novembre 2020.

Dopo le verifiche, spiegano gli Interni, l’elettore riceve dall’Ufficio Stato Civile il riscontro relativo all’accoglimento o meno della richiesta di voto a domicilio.

Gli elettori che il giorno delle elezioni sono ricoverati presso l’Ospedale di Stato, sono ammessi al voto su richiesta rivolta al Responsabile del Reparto.

Per maggiori informazioni sulle linee guida sanitarie e sullo svolgimento delle elezioni delle Giunte di Castello è disponibile il sito www.elezioni.sm oppure la Segreteria di Stato per gli Affari Interni al numero 0549.882425.



