Crippa e D'Incà lasciano il M5S, Grillo li definisce "zombie"

Il giorno dopo la decisione di Conte di tenere duro sulla regola dei due mandati, lasciano il Movimento Cinque Stelle l'ex capogruppo alla Camera Davide Crippa e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. “Sapevamo fin dall'inizio – commenta Grillo - di dover combattere contro zombie che avrebbero fatto di tutto per sconfiggerci o, ancor peggio, contagiarci. Ma siamo ancora qui, e alla fine vinceremo, perché abbiamo la forza della nostra precarietà: siamo qui per combattere, non per restare, e questa nostra diversità è spiazzante per gli zombie. A destra intanto Salvini interviene sull'omicidio di Civitanova e chiede la massima pena possibile per il colpevole ma torna anche sulla questione immigrazione puntando il dito contro il Ministro Lamorgese e il Pd, per la situazione di Lampedusa con il sovraffollamento di immigrati. Il leader della Lega chiede inoltre un impegno scritto agli alleati per garantire l'autonomia ai territori che la richiedono.