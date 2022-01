CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Crisi Bancarie: passa l'ordine del giorno di maggioranza con censure ad ampio raggio Il dissenso di Valentini (Pdcs) e Belluzzi (Npr) dai gruppi di appartenenza. Bocciati gli odg delle opposizioni.

Crisi Bancarie: passa l'ordine del giorno di maggioranza con censure ad ampio raggio.

Si è concluso con l'approvazione dell'ordine del giorno di maggioranza il dibattito sulla relazione della commissione d'inchiesta per i dissesti bancari: 32 voti favorevoli, 13 contrari, 1 astenuto. L'odg principale di Libera è stato respinto con 29 no, 8 sì e 6 astenuti. Quello, sempre di Libera, sulle modalità di pubblicazione dei nomi dei politici grandi debitori di banche è stato modificato e condiviso con il Gruppo Misto, il consigliere Npr Belluzzi e Repubblica Futura. Ha ottenuto 17 voti favorevoli, 29 no e 1 astenuto. L'ordine del giorno di RF è stato respinto con 33 contrari, 8 astenuti e 5 favorevoli.

Prima delle votazioni i consiglieri Valentini (Pdcs) e Belluzzi (Npr) hanno dichiarato dissenso rispetto agli indirizzi dei loro gruppi di appartenenza. L'approvazione dell'ordine del giorno di maggioranza chiude, a livello consiliare, il capitolo della Commissione d'inchiesta sulle banche.

Ora verrà tutto trasmesso all'autorità giudiziaria. Il documento censura: la concessione delle licenze bancarie; l'operazione “Delta”; la mancata firma, nel 2005, dell'accordo con l'Italia; il piano definito “criminale” ai danni dello Stato ordito da una “associazione a delinquere”; il “gruppo Confuorti” e il “gruppo Grandoni”; Adessso.sm per aver concesso manleve per gli atti prodotti dal “gruppo Grandoni e Confuorti”; la vendita degli Npl Delta (pacchetto Arcade) a prezzo – si legge sull'odg - “artatamente manipolato”.

Il documento dà anche mandato al Congresso di Stato per il recepimento delle raccomandazioni del Greco sulla trasparenza di patrimoni, redditi, debiti e partecipazioni dei membri del Consiglio. Sollecita inoltre l'elaborazione di una normativa sul contrasto di influenze e chiede al Governo di “attivarsi” - insieme al Cda di Cassa di Risparmio – dopo i recenti sviluppi del Processo “Varano”. La seduta notturna si è conclusa con l'introduzione del Pdl sull'Avvocatura dello Stato, in seconda lettura. Oggi i lavori riprendono alle 14:30 con la votazione dell'articolato.

