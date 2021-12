Crisi bancarie: relazione depositata a due minuti dallo scadere della mezzanotte

In seduta serale proseguito l'esame della riforma dell'ordinamento giudiziario. Approvati gli articoli 10, 11 e 12, sulle incompatibilità, la responsabilità civile, i doveri dei magistrati e la responsabilità disciplinare. Quattro i crescenti livelli di sanzione: l'ammonimento, la censura, la sospensione dalla retribuzione e la destituzione, nei casi più gravi. Respinti tutti gli emendamenti dell'opposizione, la gran parte dei quali firmati da Repubblica Futura. Depositata in “zona Cesarini” ( alle 23:58), ma entro la scadenza assegnata della mezzanotte, la relazione della commissione d'inchiesta sulle crisi bancarie. Verrà resa pubblica alla presentazione in aula durante la corrente sessione consiliare. Consiste in un voluminoso plico di 375 pagine, più gli allegati. In giornata il Consiglio completerà l'esame degli ultimi sei articoli dell'ordinamento giudiziario, compresi quelli nodali su magistrato dirigente, consiglio giudiziario e giudizio disciplinare.