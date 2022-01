Crisi banche, passa l'odg di maggioranza con due defezioni e l'insofferenza del Segretario Righi

32 favorevoli, 13 contrari, 1 astenuto. Questo l'esito della votazione del documento definito dalla maggioranza a conclusione del dibattito sulla relazione della commissione d'inchiesta. Prima di votare Valentini del Pdcs e Belluzzi di Npr hanno dichiarato il non voto o l'astensione. Respinti gli altri 3 odg delle opposizioni anche se quello di Libera sulle modalità di pubblicazione dei nomi dei politici grandi debitori di banche è stato modificato e condiviso con il Gruppo Misto, il consigliere Npr Belluzzi e Repubblica Futura arrivando ad ottenere 17 voti favorevoli. Ora la relazione finale della commissione verrà trasmessa all'autorità giudiziaria.







Il documento censura: la concessione delle licenze bancarie a soggetti inidonei con modalità viziate da interessi affaristici; l'operazione “Delta”; la mancata firma, nel 2005, dell'accordo con l'Italia; il piano definito “criminale” ai danni dello Stato ordito da una “associazione a delinquere”; il “gruppo Confuorti” e il “gruppo Grandoni”; Adessso.sm per aver concesso manleve per gli atti prodotti dal “gruppo Grandoni e Confuorti”; la vendita degli Npl Delta (pacchetto Arcade) a prezzo – si legge sull'odg - “artatamente manipolato”. Il documento dà anche mandato al Congresso di Stato per il recepimento delle raccomandazioni del Greco sulla trasparenza di patrimoni, redditi, debiti e partecipazioni dei membri del Consiglio. Sollecita inoltre l'elaborazione di una normativa sul contrasto di influenze e chiede al Governo di “attivarsi” - insieme al Cda di Cassa di Risparmio – dopo i recenti sviluppi del Processo “Varano”.

Nel dibattito sugli ordini del giorno non è passata inosservata la forte insofferenza, in maggioranza, del Segretario all'Industria Fabio Righi, di Domani Motus Liberi, critico sulla mancanza di un progetto di sviluppo che c'era – il “San Marino 2030” - ma che si è inspiegabilmente arenato per ragioni politiche. La seduta notturna si è conclusa con l'introduzione del Pdl sull'Avvocatura dello Stato, in seconda lettura. Oggi i lavori riprendono alle 14:30 con la votazione dell'articolato.