Crisi energetica, Governo e AASS: "Forniture in piena sicurezza"

Pali della luce

Nessun rischio dall’attuale crisi energetica per la continuità delle forniture di gas ed elettricità a San Marino. Con una nota congiunta, le Segreterie di Stato per il Lavoro e per le Finanze e l’AASS aggiornano sull’evoluzione dello scenario in seguito alla riunione di mercoledì del Comitato di Controllo e Coordinamento del Mercato Energetico: dalle analisi effettuate con il supporto delle società Key to Energy ed Ernst&Young, si legge, risulta un sistema in sicurezza. E non è prevista alcuna ipotesi di interruzione o limitazione dei servizi.

Resta però il contesto di volatilità nei mercati energetici, e in questo quadro l’AASS, spiega ancora la nota, opera con la massima prudenza, rafforzando le attività di monitoraggio e gestione degli approvvigionamenti. L’azienda ha inoltre trasmesso all’Autorità di regolazione competente una proposta per fornire nuovamente ai cittadini l’opportunità di sottoscrivere le tariffe fisse di gas ed elettricità, precedentemente sospesa proprio a causa della guerra in Medio Oriente. L’obiettivo, tornare a dare uno strumento di maggiore stabilità e prevedibilità dei prezzi.

“Il sistema energetico del Paese risulta ben presidiato a tutela di imprese e famiglie”, dichiara il segretario Bevitori con delega all’AASS, mentre il titolare delle Finanze, Gatti, dice che il contesto è “in evoluzione ma il sistema Paese dispone di liquidità e strumenti per affrontarlo con equilibrio e responsabilità”. Il direttore generale dell’AASS Forcellini conferma l’impegno dell’azienda a monitorare in modo continuo lo scenario e adottare ogni misura necessaria per garantire stabilità e sicurezza.







