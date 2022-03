Crisi energetica, MIS: "Calmierare i rincari con l'aumento dei ristori sulla Smac"

Crisi energetica, MIS: "Calmierare i rincari con l'aumento dei ristori sulla Smac".

“Una situazione davvero grave quella della crisi energetica che ha determinato un aumento spropositato del gasolio e dell’energia”. Così, il MIS, Movimento Ideali Socialisti preoccupato per aziende e cittadini sammarinesi, alle prese – sottolineano - con “aumenti insostenibili dei costi di luce, gas e gasolio”. Premono per un intervento urgente capace di mettere in campo i correttivi necessari al fine di calmierare l’impatto della crisi magari attraverso l’aumento dei ristori sulla Smac card ovvero con il blocco dei rincari. “Siamo certi che in un momento delicatissimo come questo, dove San Marino pare avere rinunciato anche alla propria storica neutralità, si siano fatte valere le proprie ragioni – conclude il Mis - per essere in grado di destinare risorse economiche alla risoluzione dei problemi dei cittadini e non solo ai problemi del mondo bancario e finanziario”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: