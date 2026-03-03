Crisi in Medio Oriente, oltre 20 richieste di rimpatrio da parte dei sammarinesi

Sono oltre venti le richieste di rimpatrio già gestite dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino dall’inizio dell’escalation in Medio Oriente: è questo il dato centrale contenuto nell’ultimo aggiornamento ufficiale, che fotografa un’attività diplomatica intensa e costante a tutela dei cittadini sammarinesi presenti nell’area. Nel comunicato diffuso dalla Segreteria si evidenzia come, a fronte delle tensioni in corso, sia stato attivato un monitoraggio continuo della situazione e un coordinamento diretto con le rappresentanze diplomatiche e le autorità competenti. La Segreteria sottolinea di aver mantenuto un contatto costante con i connazionali coinvolti, fornendo assistenza e informazioni aggiornate sugli sviluppi del conflitto e sulle possibilità di rientro.

Il Segretario di Stato Luca Beccari, in mattinata, ha inoltre notificato all’Arabia Saudita, al Bahrein, agli Emirati Arabi Uniti, alla Giordania, al Kuwait, all’Oman e al Qatar la "vicinanza della Repubblica di San Marino alle Istituzioni e alle popolazioni colpite dalle aggressioni militari, che hanno ingenerato forti tensioni e causato danni ingenti a livello economico e infrastrutturale. Tali aggressioni - scrive Beccari - non provocate e ingiustificate, colpiscono Paesi che da tempo si adoperano per una stabilizzazione dell’area mediorientale attraverso gli strumenti del dialogo e della diplomazia, minando una stabilità faticosamente costruita nel tempo".

Ribadito l’invito alla prudenza per chi si trova nelle aree interessate, con la disponibilità del Dipartimento Affari Esteri e della Centrale Operativa Interforze attiva 24 ore su 24, la Segreteria conferma l’impegno a proseguire nell’assistenza ai cittadini sammarinesi fino al completo rientro o alla messa in sicurezza di tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta.







