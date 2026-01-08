Crisi in Venezuela, le posizioni dei partiti e l'invito al rispetto del diritto internazionale

San Marino segue con attenzione la crisi in Venezuela e le sue istituzioni si sono già espresse in passato per sostenere il rispetto dei diritti umani, elezioni libere e un percorso di riconciliazione democratica nel Paese sudamericano tramite un ordine del giorno approvato dalla Commissione Affari Esteri nel 2024. Il Pdcs aveva anche espresso sincere congratulazioni a María Corina Machado per il Nobel per la Pace, sottolineando l’importanza della libertà e della dignità umana in Venezuela. Tema caldo, trattato anche nell'ultima puntata di Palazzo Pubblico.

"Credo che la posizione di San Marino - commenta Manuel Ciavatta, Pdcs -, rispetto soprattutto ai grandi paesi, è stata sempre quella di cercare di mantenere una posizione di dialogo quanto più efficace possibile. E visto che abbiamo sempre avuto relazioni importanti, in particolare con le grandi Nazioni, credo che debba continuare ad essere la strada da perseguire".

"Qualsiasi atto di forza che abbia prevaricato il diritto internazionale - sottolinea Maria Luisa Berti, Alleanza Riformista - espone soprattutto i piccoli Stati a una vulnerabilità ancora più assoluta".

"Se non c'è giustizia - aggiunge Giuseppe Maria Morganti, Libera -, se non c'è la possibilità di autodeterminarsi da parte dei popoli, non ci sarà mai la pace. Ebbene, il problema che si stia vivendo un momento particolare di escalation verso una situazione che potrebbe diventare incontrollabile da un momento all'altro, è veramente dietro l'angolo".

"Su questo ci dobbiamo interrogare eventualmente come San Marino: Quale sarà il governo legittimo? - si chiede Gerardo Giovagnoli, Partito dei Socialisti e dei Democratici -. Quale sarà l'inclinazione nostra nel dire sarà legittimo o meno quello che avverrà? E credo che in ogni caso la nostra bussola sia il diritto internazionale e la volontà democratica delle persone che vivono in quel Paese".

Dalla maggioranza all'opposizione le opinioni dei partiti rimangono sulla stessa lunghezza d'onda.

"Ciò che a me preoccupa veramente tanto - spiega Mirko Dolcini, Domani Motus Liberi -, oltre ovviamente a questa situazione degenerata di diritto internazionale, è proprio il linguaggio verbale che si continua a utilizzare sempre più spesso da tante parti, da tanti attori politici internazionali e il numero di questi conflitti".

"San Marino ha una posizione chiara - ricorda Antonella Mularoni, Repubblica Futura -, l'Europa sta assumendo in questi ultimi giorni una posizione un po' più chiara di quella che aveva assunto all'inizio. Io mi auguro che ci sia una posizione ferma perché altrimenti il mondo, io ne sono convinta, finisce molto male".

"Quello che credo che dovremmo fare - conclude Giovanni Zonzini, Rete - è in tutti i consessi multilaterali in cui ci troviamo e anche laddove possibile in quelli bilaterali, far sentire la nostra voce e il nostro piccolo peso laddove possibile, ad esempio nelle votazioni, per riaffermare l'importanza del diritto internazionale e la condanna di tutte quelle azioni che lo violano, indipendentemente da dove provengano".

Nel video gli interventi di Manuel Ciavatta (Pdcs), Maria Luisa Berti (Alleanza Riformista), Giuseppe Maria Morganti (Libera),Gerardo Giovagnoli (Partito dei Socialisti e dei Democratici), Mirko Dolcini (Domani Motus Liberi), Antonella Mularoni (Repubblica Futura) e Giovanni Zonzini (Rete)

