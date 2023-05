Crisi, Rf: "Subito al voto. Obiettivo del nuovo Governo: accordo di Associazione entro l'anno"

Sulla crisi politica interviene Repubblica Futura. Crisi che, per il partito, origina da "motivi oscuri ai cittadini", rispetto ad una legislatura che "terminerà anticipatamente senza lasciare segni di riforme. La maggioranza dei 44 doveva spaccare il mondo - scrive RF - e invece è implosa su se stessa, distrutta da differenze incolmabili sopite solo per amore di poltrona". Auspica si formalizzi la crisi di governo e si vada al voto quanto prima, fissando l'obiettivo per il nuovo esecutivo: "Chiudere entro l’anno l’accordo di associazione con l’Unione Europea, elemento strategico nelle relazioni internazionali e per il futuro del Paese".