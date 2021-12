Crisi rientrata, Rf: "Rete è ancella confusa e senza credibilità"

Crisi rientrata, Rf: "Rete è ancella confusa e senza credibilità".

Non si ferma il botta e risposta tra opposizioni e, in particolare, Rete. È Repubblica Futura a parlare del Movimento come di “ancella confusa e senza credibilità, ferma ai vecchi cavalli di battaglia, quali la recita del disegno criminale con complice il governo di Adesso.sm, del quale – dice RF – non sono però mai emerse prove”. A Rete, Rf chiede di rispondere nel merito dell'operato del Governo, dalla gestione della pandemia e l'organizzazione dell'ospedale, alla stangata sulle bollette, l'indebitamento e la mancanza di un progetto di sviluppo. Su tutto, "la segretezza rispetto all'azione di Governo, dopo aver proclamato per anni – denuncia RF – il dogma della trasparenza".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: