Crisi rientrata, RF: “Rete e Ciavatta attaccati alla poltrona a prescindere”

Repubblica Futura attacca Rete e il segretario Ciavatta per cui, secondo RF “ogni poltrona va tenuta stretta a prescindere”, ma anche critica il governo dei 44, che continua “a navigare a vista – dice RF - senza riforme, senza progetto di sviluppo, solo con litigi quotidiani, spese fuori controllo, indebitamento e azioni nel campo della giustizia”, tornando a deprecare la decisione del Collegio Garante avversa al referendum sull'ordinamento giudiziario “pubblicata a due ore dall'udienza d'illustrazione, con il sospetto che la sentenza fosse già stata scritta”. Guarda poi alla posizione di sindacati e categorie economiche, ricordando che nella scorsa legislatura si scioperava rispetto al piano di sviluppo proposto dal Governo di allora, mentre ora – scrive RF – non vi sono motivi per scioperare, poiché non esiste alcun piano”.