CSdL: il governo è autoreferenziale.

La CSdL in una nota riporta che "l'Esecutivo dichiara di voler decidere da solo sui grandi temi. Lo stesso Governo la cui maggioranza boccia l'istanza d'Arengo contro la violenza sulle donne, non garantisce la presenza dei Consiglieri tanto da far annullare una seduta del Consiglio, cancella il contributo di solidarietà per alcuni pensionati che lavorano. San Marino si è indebitato così tanto proprio perché i Governi hanno voluto decidere tutto da soli. Dal Congresso nazionale CGIL è arrivata una grande lezione". Il Segretario Generale Enzo Merlini ha commentato: "È lo stesso comportamento dei governi precedenti, che ha causato un indebitamento per 1,5 miliardi, e lo rivendicano anche, alla faccia delle parti sociali e dei cittadini".

