Cultura e ideali: riparte l'attività formativa di Pdcs e GDC Il 9 e 10 gennaio la DC e i suoi giovani hanno rinnovato a Roma collaborazioni e posto le basi per svilupparne di nuove. Tra i temi trattati crisi energetica e sussidiarietà

Cultura e ideali: riparte l'attività formativa di Pdcs e GDC.

In una fitta rete di incontri, la delegazione, composta dal Segretario Gian Carlo Venturini, dal Presidente GDC Lorenzo Bugli, dal Segretario GDC Marco Mularoni e dal Responsabile di Azione Emanuele Cangini, ha incontrato i vertici della Fondazione Adenauer, della Fondazione De Gasperi e Della Fondazione Hanns Seidel. Obiettivo: rinnovare le collaborazioni che proseguono da ormai 3 anni, come la SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA dei GDC, e di svilupparne di nuove come, ad esempio, quelle con la fondazione della CDU Hanns Seidel, per aumentare il numero degli appuntamenti formativi, spaziando su temi di strettissima attualità come crisi energetica, sussidiarietà e futuro del centro destra europeo.

Durante gli incontri è stato posto l’accento sul grande anniversario del PDCS, che quest’anno celebrerà i 75 anni di storia e i 50 anni di Festa dell’Amicizia, con l’intento di sviluppare mostre, presentazioni di libri ed eventi volti a valorizzare la storia del partito, accentuando il successo di una storia che prosegue – si legge in una nota - e che può fungere da stimolo e riflessione anche per il panorama europeo del PPE. Ma per agire è fondamentale conoscere. Da qui l’importanza – rimarcata da Pdcs e suoi giovani - di generare una classe dirigente capace di dare risposte concrete al Paese e che sappia tessere relazioni in grado di proiettare San Marino con autorevolezza nei più alti contesti internazionali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: