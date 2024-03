Cyberbullismo, DML: "Occorrono soluzioni integrate e risorse" Obiettivo: evitare che il fenomeno incida negativamente sul futuro dei giovani. Soddisfazione per la promulgazione del Decreto Delegato n. 77/2024. In Europa caso in aumento

Viene praticato dal 14% dei ragazzi e dal 9% delle ragazze, lo subiscono il 15% dei maschi e il 16% delle femmine (circa un adolescente su sei). Sono i dati dell'ultimo report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che, analizzando le segnalazioni dal 2018 al 2022 nella regione europea, registra un preoccupante aumento, a differenza del bullismo scolastico le cui tendenze sono invece rimaste sostanzialmente stabili. "Atto violento e prevaricante, il cyberbullismo agisce in molteplici forme tramite i moderni strumenti informatici, accompagnandosi alla sensazione di anonimato ed impunità che tali strumenti possono falsamente generare" - viene rimarcato.

Un fenomeno sociale divenuto purtroppo di stringente attualità che merita la massima attenzione, anche sul Titano – fa notare DOMANI Motus Liberi. In vigore sul Titano le nuove disposizioni per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo con la promulgazione del Decreto Delegato n. 77/2024. Un risultato che soddisfa il partito proprio sul tema aveva già depositato tre anni fa un progetto di legge. “Più volte abbiamo sottolineato anche in Consiglio che i punti di ascolto psicologico istituiti nelle scuole andavano potenziati, - fanno sapere - perché purtroppo San Marino non è immune dalla violenza”. Per DML, “occorrono dunque soluzioni integrate e risorse per evitare che il fenomeno incida negativamente sul futuro dei giovani sammarinesi”. “Oggi finalmente – concludono - un passo in questa direzione è stato compiuto”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: