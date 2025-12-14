TV LIVE ·
D-ML ad Atreju 2025: confronto a tutto campo "per un’Europa che deve cambiare"

Incontri istituzionali con importanti esponenti di ECR e di Fratelli d’Italia

14 dic 2025
DOMANI - Motus Liberi ha partecipato ad Atreju 2025 a Roma, con una propria delegazione, in qualità di Global Partner di ECR, rafforzando il dialogo con le principali forze conservatrici europee. Al centro dei confronti, alla presenza anche della premier Giorgia Meloni, i temi del sostegno all'economia reale, dal lavoro alle infrastrutture, fino alla semplificazione e al rapporto con l’Unione europea

A margine dell’evento, incontri istituzionali con esponenti di Fratelli d’Italia ed ECR per avviare nuove sinergie politiche. D-ML ribadisce l’impegno a "tutelare la specificità sammarinese e a promuovere un modello di crescita competitivo, trasparente e orientato a giovani e imprese". 




