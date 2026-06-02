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D-ML, critiche su gestione della politica estera: "Neutralità e interesse nazionale, la strada da seguire"

Il partito chiede più condivisione sulle scelte strategiche

2 giu 2026
D-ML, critiche su gestione della politica estera: "Neutralità e interesse nazionale, la strada da seguire"

DOMANI – Motus Liberi richiama San Marino a riaffermare la propria storica neutralità e il ruolo internazionale fondato su dialogo, pace e rispetto del diritto. Il partito di opposizione esprime preoccupazione per una gestione della politica estera ritenuta troppo unilaterale, sostenendo che scelte strategiche su sicurezza e relazioni internazionali debbano essere condivise con tutte le forze politiche e sociali. Secondo D-ML, decisioni che incidono sull’identità del Paese richiedono ampio consenso, prudenza e visione di lungo periodo.

Viene inoltre ribadito che la pace si costruisce attraverso diplomazia e confronto, non con posizioni ideologiche o decisioni adottate senza una valutazione approfondita delle conseguenze. Sollecitato anche un maggiore coinvolgimento del Consiglio Grande e Generale e della società civile nei principali dossier internazionali, compreso l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. D-ML critica l’operato del Governo su questi temi e insiste sulla necessità di tutelare sovranità, interesse nazionale e libertà della Repubblica. Infine, auspica che San Marino continui a promuovere nelle sedi internazionali diritti umani, cooperazione e sicurezza, mantenendo piena autonomia decisionale.




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