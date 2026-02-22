D-ML, Forcellini Reffi contro la maggioranza: "Al nostro Paese serve competenza"

Mentre la magistratura lavora alacremente all'indagine sul cosiddetto “piano parallelo” legato alla scalata bulgara a Banca di San Marino, il Presidente di DOMANI Motus Liberi, Lorenzo Forcellini Reffi torna sulla bocciatura in Consiglio dell'odg delle opposizioni per una Commissione d’inchiesta volta a far luce su eventuali responsabilità politiche nella vicenda. “Un no, frutto delle divisioni in maggioranza, insieme all'incapacità di proporre una propria linea in una fase così delicata che è un segnale tanto forte quanto inquietante” - evidenzia Forcellini Reffi, puntando il dito sulla solita “politica della polvere sotto il tappeto”. “Ci serve di più – conclude -, al nostro Paese serve competenza dove può trovarla”.