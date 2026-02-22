OPPOSIZIONI

D-ML, Forcellini Reffi contro la maggioranza: "Al nostro Paese serve competenza"

Il Presidente di DOMANI Motus Liberi torna sulla bocciatura in Consiglio dell'odg delle opposizioni per la Commissione d’inchiesta sul caso Bsm

Mentre la magistratura lavora alacremente all'indagine sul cosiddetto “piano parallelo” legato alla scalata bulgara a Banca di San Marino, il Presidente di DOMANI Motus Liberi, Lorenzo Forcellini Reffi torna sulla bocciatura in Consiglio dell'odg delle opposizioni per una Commissione d’inchiesta volta a far luce su eventuali responsabilità politiche nella vicenda. “Un no, frutto delle divisioni in maggioranza, insieme all'incapacità di proporre una propria linea in una fase così delicata che è un segnale tanto forte quanto inquietante” - evidenzia Forcellini Reffi, puntando il dito sulla solita “politica della polvere sotto il tappeto”. “Ci serve di più – conclude -, al nostro Paese serve competenza dove può trovarla”. 

