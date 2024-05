ELEZIONI SAN MARINO D-ML incontra le altre forze: “Abbiamo chiaro su cosa occorra lavorare”

Dialogo franco, attorno ai temi prioritari. Davanti a tutte le forze politiche Domani Motus Liberi è tornata ad esplicitare l'approccio: puntare a “garantire una base forte, fatta di un futuro economico roseo per il Paese, sul quale poggiare politiche sociali vere”. Confronto allargato per individuare possibili sinergie sul lungo periodo: sviluppo economico, da impostare in maniera coordinata con tutte le altre politiche per dare nuovo equilibrio al bilancio.

Ribadita la linea della continuità rispetto alle idee che da sempre il partito porta avanti: innovazione, digitalizzazione e transizione energetica, welfare, sanità di alto livello, politiche per la famiglia, tutela della democrazia e dello stato di diritto, accordo con l'UE. Verso il voto, non senza rilevare qualche corto circuito in termini di rispetto della legge in materia di propaganda, DML ritiene fondamentale osservare il comportamento che le altre forze terranno nella prossime settimane, perché “per raccogliere un buon frutto occorre prima seminare – dice – poi prendersi cura della pianta, affinché cresca”.

