D-ML: "Non solo riforme, serve rilancio del sistema". E difende il progetto Amazon: "Questa è una guerra al cloud"

“Il Paese deve uscire dall'immobilismo!” Al centro del dibattito politico in queste ore con la questione Amazon, DOMANI – Motus Liberi fissa obiettivi e priorità necessari allo sviluppo. “Alle riforme strutturali su cui si sta lavorando, irrinunciabili ma recessive, - osservano - vanno affiancati progetti di rilancio del sistema che permettano al Titano di ripartire. Il pacchetto economico, fondato su semplificazione, sicurezza e innovazione/digitalizzazione, presentato di recente dal Segretario Fabio Righi, e il progetto Amazon – rimarca D-ML – vanno in questa direzione. Non possiamo più permetterci una pubblica amministrazione arretrata sul fronte digitale ed una burocrazia che blocca lo sviluppo economico”.

“Non viviamo nella Repubblica della Dc o di Rete o di NpR, - sottolinea il Presidente Lorenzo Forcellini Reffi - ma nella Repubblica di San Marino: progetti obiettivamente validi vanno sostenuti a prescindere da chi li presenti”. Tornando sul caso Amazon, alcune puntualizzazioni dal Presidente D-ML, Forcellini Reffi: "Questa è una guerra al cloud. Ma in realtà tanti Paesi nonché enti, ministeri e organizzazioni internazionali si avvalgono di questa piattaforma. Il tema fiscale e della sovranità digitale per San Marino non vanno slegati. La collaborazione con il colosso mondiale – 470 miliardi di dollari all'anno di fatturato – è strategica perché punta alla creazione di un hub tecnologico virtuoso utile a tutti i settori economici. Una opportunità da non perdere”.

Guarda l'intervista a Lorenzo Forcellini Reffi, Presidente DOMANI - Motus Liberi.



Seguiranno aggiornamenti