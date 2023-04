D-ML per un nuovo modello di sviluppo

Sviluppo digitale e sicurezza, infrastrutture all'avanguardia, tutela della salute, formazione in ambiti innovativi. Domani Motus Liberi fissa obiettivi e settori strategici per lo sviluppo economico, indicando la strada per raggiungerli: “attraverso interventi strutturati e sistemici, coordinati e basati su una visione chiara della San Marino che si vuole.

Guardano ad un Paese che sia "hub tecnologico - scrive DML - laboratorio per progetti innovativi, crocevia di professionisti e imprenditori", finalmente attrattivo anche nel contesto internazionale ed europeo. E' un invito a costruire il cambiamento, attraverso “il lavoro duro, in salita ma reale - scrive ancora il partito. E suggerisce anche il metodo, nell'appello che rivolge alla politica a "superare le logiche del passato e i personalismi, mettendo sul tavolo i temi urgenti, senza paura del nuovo, proponendo soluzioni concrete".