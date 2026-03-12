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D-ML sull'azione di Governo: "Senza idee e copia quelle degli altri"

"Dalle sandbox normative, alla space economy fino a SMUVI". La forza d'opposizione attacca sulla mancanza di responsabilità politica, nella gestione dei principali dossier nazionali

12 mar 2026
D-ML sull'azione di Governo: "Senza idee e copia quelle degli altri"

DOMANI Motus Liberi a tutto campo contro il Governo: "Privo di visione - attaccano  - e incapace di elaborare strategie proprie". Sotto la lente di DML, il tema delle sandbox normative: "prima ignorato e che oggi diventa terreno di annunci e conferenze" - obiettano. Poi la space economy: "Dopo aver trascorso la scorsa legislatura a ridicolizzare noi che parlavamo di opportunità legate allo spazio - sostiene Motus Liberi - oggi il governo spende risorse pubbliche in consulenze e se ne vanta negli “Stati Generali dell’Economia”. Infine SMUVI che per DML è una copia di un progetto ideato dagli studenti delle scuole superiori sammarinesi.

Denunciata infine anche la "mancanza di responsabilità politica", nella gestione dei principali dossier nazionali. 




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