OPPOSIZIONI D-ML sull'azione di Governo: "Senza idee e copia quelle degli altri" "Dalle sandbox normative, alla space economy fino a SMUVI". La forza d'opposizione attacca sulla mancanza di responsabilità politica, nella gestione dei principali dossier nazionali

D-ML sull'azione di Governo: "Senza idee e copia quelle degli altri".

DOMANI Motus Liberi a tutto campo contro il Governo: "Privo di visione - attaccano - e incapace di elaborare strategie proprie". Sotto la lente di DML, il tema delle sandbox normative: "prima ignorato e che oggi diventa terreno di annunci e conferenze" - obiettano. Poi la space economy: "Dopo aver trascorso la scorsa legislatura a ridicolizzare noi che parlavamo di opportunità legate allo spazio - sostiene Motus Liberi - oggi il governo spende risorse pubbliche in consulenze e se ne vanta negli “Stati Generali dell’Economia”. Infine SMUVI che per DML è una copia di un progetto ideato dagli studenti delle scuole superiori sammarinesi.

Denunciata infine anche la "mancanza di responsabilità politica", nella gestione dei principali dossier nazionali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: