D-ML sulla riforma IGR: "Più tasse, zero sviluppo"

Critiche sulla riforma IGR arrivano da DOMANI Motus Liberi: "L’aumento di gettito fiscale - obiettano - non sta finanziando un vero piano di sviluppo". Secondo il partito di opposizione, le risorse raccolte vengono assorbite nella spesa pubblica senza strategia, come nel caso del nuovo Polo della Sicurezza di Valdragone, ritenuto non prioritario per la crescita economica. Il Paese - sottolinea DML - dovrebbe invece affrontare emergenze strutturali quali energia, attrattività degli investimenti, demografia e produttività. Chiede pertanto "un piano pluriennale condiviso, criteri vincolanti sull’uso dell’extra gettito e piena trasparenza sulla spesa".







