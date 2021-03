Da Area Democratica una riflessione sul dibattito politico

Area Democratica, partendo dal richiamo ad un comportamento e a dei toni consoni fatti all'Aula da parte della Reggenza, riflette sugli elementi che hanno portato a questa regressione del livello del dibattito politico. Area Democratica denuncia come il fenomeno abbia iniziato a generarsi proprio nel 2012, l'anno di ingresso in Consiglio di “un movimento che si è distinto dai suoi esordi come “antisistema”. Un'accusa poi alla politica portata avanti con il Pdcs che ha portato ad un attacco al Tribunale, a un alto debito, "alla gestione clientelare della PA, all’incapacità di fare le riforme necessarie”. Area Democratica denota al governo una chiara impronta democristiana e spera in un “sussulto illuminante di Rete”.

