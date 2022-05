Da FMI elogi a San Marino per la tenuta del settore turistico. Pedini Amati: "Lavoro di squadra" Alpini al centro della conferenza stampa del Congresso. Attesi, per l'Adunata, fino a 500.000 persone. E sui voucher vacanze: "Formula vincente, copiata da Regioni italiane"

Maggio è solo la partenza di un percorso ricco di eventi: ben 165, con l'adunata degli Alpini che, dopo il rinvio di due anni causa Covid, fa da apripista. “Non vedo l'ora”, esordisce il Segretario al Turismo, ricordando che la manifestazione – al via a Rimini da giovedì - si svolgerà per la prima volta in un paese estero. Sabato 7 è infatti dedicato proprio a San Marino: “Siamo consapevoli dei disagi, ma è un'opportunità unica nel suo genere”, commenta Federico Pedini Amati, che rimarca la collaborazione con i territori limitrofi e le istituzioni italiane. “L'evento richiamerà in Emilia Romagna e sul Titano da 350.000 a 500.000 persone. In condizioni normali ne sarebbero state previste 900.000. E' comunque un numero importante, un'invasione pacifica che ci fa molto piacere”.

Numerosi gli eventi con San Marino protagonista: dopo gli Alpini, l'Eurovision Song Contest. Achille Lauro ha provato ieri sul palco di Torino, “un momento – afferma il Segretario – molto apprezzato”. Torna poi sui Voucher vacanze, ricordando l'ottima risposta dello scorso anno: oltre 10.000 persone. Il turista che prenota su "visitsanmarino" entro il 31 luglio, ha diritto – fino al 31 marzo del 2023 - a due notti gratis su tre. Una è offerta dall'albergatore, l'altra dalla Segreteria, che ha stanziato 140mila euro. Hanno aderito 15 strutture su 22. Una "formula vincente", tanto dall'essere copiata da regioni italiane. “Siamo ben fieri che altre regioni abbiano messo in campo questa iniziativa. Se ti copiano significa che funziona”, dichiara Pedini Amati. “Il voucher vacanza è un'opportunità reale per i visitatori che vogliono recarsi a San Marino”. Non ha dubbi: “E' una di quelle cose che ha funzionato e che funzionerà, perché Riviera Romagnola, San Marino ed entroterra marchigiano hanno dimostrato di essere pronte ad accogliere i visitatori, italiani e stranieri. Dal turismo internazionale mi aspetto qualcosa in più dalle Americhe e dal Medio Oriente, ma sicuramente anche da tedeschi, francesi, austriaci e spagnoli. C'è voglia di muoversi”. Più volte ringrazia i suoi collaboratori, “da solo non avrei raggiunto questo risultato, senza la squadra non si vince”. E nella squadra entra Anna Chiara Sica, vincitrice del bando di concorso come nuovo Direttore dell'Ufficio del Turismo.

Al settore arrivano anche i complimenti del Fondo Monetario, durante la sua ultima visita. Gli esperti di Washington hanno detto – racconta il Segretario - “che non si spiegano come abbia fatto a tenere San Marino rispetto ad Italia ed ad altri territori che, lo scorso anno, hanno perso percentualmente molto più di noi in campo turistico. E' un risultato non solo per me, ma per tutta la Repubblica”. Un mese e mezzo fa Federico Pedini Amati ha annunciato di non volersi ricandidare alle prossime elezioni. Alla luce degli ultimi risultati, conferma la sua decisione? “Non cambio idea”, risponde. “È una scelta di vita”.

