Da oltre mezzo secolo la Festa dell'Amicizia riapre il confronto politico
Da venerdì a domenica a Serravalle dibattiti su Europa e sanità, momenti musicali e ludici
Oltre mezzo secolo di festa per il Pdcs, 53 anni per la precisione, da venerdì a domenica a Serravalle, quando a momenti di confronto politico e di dibattito, alla Terrazza Ex-Ritrovo, si alterneranno momenti musicali e ludici, oltre agli immancabili stand. Il comitato festa ringrazia gli 85 volontari, “ossatura vitale dell'evento – sottolinea Gianfranco Ugolini – in un bell'incontro tra famiglie”.
La serata di sabato servirà anche a presentare il neo Segretario di Stato per la Sanità Massimo Andrea Ugolini. Venturini chiuderà le tre giornate, col suo intervento domenica sera in piazza Bertoldi. Stefano Piva ricorda il Live Festival agli Ex-Orti Masi, dove venerdì si partirà con la Revolution Live Band. Sempre venerdì, lo spettacolo di danza aerea con Virginia Martelli, la poesia dialettale di Checco Guidi e la musica della Nuova Romagna Folk; sabato le orchestre Mirco Gramellini & David Pacini.
Nel video l'intervista a Gian Carlo Venturini, segretario politico Pdcs
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