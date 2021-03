Da PSD e MD congratulazioni al neo-segretario PD, Enrico Letta

Rapporto storico fra i rispettivi partiti, in un percorso comune anche all'interno del PSE, che portano PSD, insieme a MD, a guardare con interesse e fratellanza al Partito Democratico e alle sfide che lo attendono. Doppia sfida, anzi – dicono “della ristrutturazione del partito e della partecipazione ad un esecutivo di larghe intese in un periodo di grande difficoltà e complessità”. Richiamano così le parole e il programma espresso da Letta all’Assemblea Nazionale: “il coinvolgimento dei giovani quale giusta ricetta per contrastare lo smarrimento della società italiana (e sicuramente anche quella sammarinese) tra la post politica e la politica dei post, tra un nazionalismo per fortuna in regressione e la demagogia degli annunci su twitter”. “Partito aperto - richiamano ancora - il rimettere in moto il dialogo, il lavoro democratico in sostanza, tornano ad essere concetti centrali dell’attività politica”. E non mancano di segnalare la spinta europeista che ha sempre caratterizzato il PSD e il contributo nella collaborazione degli europarlamentari del PD, che si vuole approfondito proprio in vista della conclusione dell’Accordo di Associazione. Gli auguri a Letta per un proficuo lavoro, con il supporto del partito “per pensare l’impensabile” - scrivo - e per “non solo un nuovo Segretario, ma un nuovo PD”.

