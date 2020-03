Da Rete gli auguri alla Reggenza eletta

Da Rete una nota di augurio ai Capitani Reggenti eletti: “Per la prima volta un esponente di Rete avrà l'onore e l'onere di esercitare il ruolo di Supremo magistrato. In un momento in cui l'emergenza sanitaria si è sommata a quella finanziaria c'è coscienza della complessità del periodo per quello che a tutti i livelli la pandemia lascerà – osserva Rete - formulando alle Loro Eccellenze augurio di un buon lavoro, auspicando unità e solidarietà nazionale".