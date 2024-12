PRIORITA' 2025 Da Rete le proposte su emergenza casa, denatalità, politiche energetiche Occhi puntati anche sulle residenze atipiche, per una loro revisione

Verso il 2025, in un orizzonte di continuità rispetto alle battaglie che il Movimento da tempo porta avanti. Rete dettaglia temi critici e soluzioni. In testa, l'emergenza abitativa, giudicando insufficienti le misure prospettate dal Governo. “Attendiamo di vedere il progetto di legge quando sarà depositato - dice il Segretario politico Giovanni Maria Zonzini - ma le linee di indirizzo partono già inefficaci, se non addirittura controproducenti. Insisteremo – avverte - per una risoluzione reale del problema 'caro-casa', 'caro-affitti' per garantire il diritto ad un'abitazione dignitosa e prezzi accessibili, utilizzando anche la leva fiscale: incentivi per chi deve accedere al mercato e disincentivi per chi detiene immobili sfitti".

Strettamente legato è il sostegno alle famiglie, sia nell'ottica di contrasto al 'caro-vita', per esempio, con la revisione degli assegni familiari in linea con l'inflazione; sia guardando alle politiche demografiche per un sostegno alla natalità. Proprio su questo fronte, insiste Zonzini, “l'allarme è suonato da tempo, dice, nulla è stato ancora fatto”, invocando misure che tengano conto di un contesto sociale e culturale mutato. Lotta all'inverno demografico, allora, che passa anche da politiche di attrazione, controllata, di giovani da fuori territorio. Occhi puntati, a proposito, anche sulle residenze atipiche per una loro revisione.

Da tempo priorità per Rete sono, ancora, le politiche energetiche ed idriche, con “interventi strutturali nell'obiettivo - conclude Zonzini - di una maggiore autonomia”.

