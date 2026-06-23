Da Rf l'appello al Governo: "Ritirate il bando per il nuovo giudice nazionale a Strasburgo"

"Basta! Questa sta diventando una vera emergenza, la sovranità del nostro Stato è sempre più auto-limitata dalla azione di Governo e maggioranza. Per questo chiediamo ai membri di Governo: ritirate il bando per il nuovo giudice nazionale a titolo di San Marino presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo".

A lanciare l'appello è Repubblica Futura, che in una nota torna a criticare le scelte del Titano sulla giustizia in cui - accusa il partito di opposizione - "il Governo si sta impegnando per dare il peggio di sé, spendendo e spandendo per assegnare prebende e gratifiche, che, oltre ad essere inutili, si stanno dimostrando addirittura dannose".

Rf ricorda la condanna ricevuta per il caso Simoncini per poi parlare del bando. "Nulla di male - scrive il partito - anzi, giusto il tempismo che eviti prorogatio. C’è un però: il Governo ha deciso che questa volta la selezione per la terna da inviare a Strasburgo sarà aperta anche ai non cittadini sammarinesi e ai non residenti". Una scelta che, per Nicola Renzi e compagni, fa il paio con "la volontà - che pare essere circolata - di esternalizzare anche la direzione dell’Avvocatura dello Stato".

"Evidentemente il Governo - attacca Rf - è proprio convinto che di sammarinesi in grado di ricoprire ruoli rilevanti per il loro paese non ce ne siano e fanno di tutto per aggiudicare questi posti a forensi, spesso già in quiescenza".

Di qui l'invito a riemettere rapidamente un nuovo bando, "che ammetta solamente sammarinesi e residenti. Se non si riuscirà a formare una adeguata terna in questo modo, allora, e solo allora, non saremo contrari ad aprire la selezione anche agli stranieri".







