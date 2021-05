Dal 17 maggio parte il turismo vaccinale. Per gli assistiti Iss possibilità di scelta tra Pfizer e Sputnik

Sentiamo Federico Pedini Amati e Roberto Ciavatta

Oltre 36mila somministrazioni di vaccini e dati del contagio in continuo miglioramento fanno sperare in una rinascita. Il Congresso aggiorna sulle ultime novità in campo sanitario e non solo, a partire dal turismo vaccinale. Si partirà il 17 maggio. Ci si prepara, dunque, ad accogliere cittadini di altri Stati - diversi dall'Italia - per vaccinarsi con Sputnik. Pagheranno 50 euro per le due dosi e dovranno rimanere almeno tre notti per la prima e altre tre per il richiamo, con una distanza di 21-28 giorni tra una dose e l'altra.









"San Marino potrà presto essere un Paese a contagi zero", afferma il segretario agli Esteri Beccari, con l'auspicio che si possa ripartire a pieno regime con economia e mobilità. L'Iss annuncia che gli assistiti ora possono scegliere tra Pfizer e Sputnik, vista l'ampia disponibilità di sieri. Ribadita la volontà di vaccinare i sammarinesi residenti all'estero, a pagamento. Chi vive in Italia potrà optare per Pfizer.

E prosegue il dialogo con Roma per le somministrazioni a frontalieri e studenti. Sul tema si è soffermato anche il segretario al Lavoro Lonfernini, guardando alle migliaia di occupati che ogni giorno varcano il confine. Presenti in conferenza stampa, da remoto, numerosi media russi. “Nessun elemento geopolitico”, risponde Beccari ai giornalisti in sala in merito alla scelta dello Sputnik. E' stato individuato, dice, un “prodotto idoneo” e il Paese mantiene la sua “neutralità”. Ora si guarda al "green pass" per i viaggi, in contatto con le istituzioni dell'Ue.

Nel servizio, le interviste a Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo) e a Roberto Ciavatta (segretario di Stato alla Sanità)