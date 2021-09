Dal Comitato per il No i dati delle IGV: “Una media di 20 l'anno, in progressivo calo”

Voce alle testimonianze per dire NO all'aborto, lasciando parlare le storie di chi assiste le donne, seguendone i traumi lasciati da una IVG o sostenendole nella consulenza per gravidanze indesiderate, "facendo emergere – scrive il Comitato contrario – come sia importante offrire occasione di condivisione a chi si trova sola nella scelta, portando spesso a salvare la vita del bambino”.

Insieme ai volontari della Papa Giovanni XXIII, “Uno di Noi” guarda all'IVG attraverso i dati - forniti dall'ISTAT - degli aborti delle sammarinesi dal 2005 al 2019 ed effettuati negli Ospedali di Rimini, Cesena, Pesaro-Urbino e Forlì. Una media annua di 20 aborti, con un picco di 30 nel 2013, ma progressivamente in calo (7 nel 2019). La gran parte degli aborti avviene entro la 12esima settimana, segno, per il Comitato “Uno di Noi”, di come l'aborto "venga praticato come anticoncezionale”. Sono 16 le ragazze che hanno abortito tra i 15 e i 19 anni "a dimostrazione - rileva - che le giovani sanno gestire la tematica delle gravidanze indesiderate meglio delle donne adulte”. La percentuale più alta di aborti riguarda infatti donne tra i 35 e i 39 anni. Per il 10% sono separate o divorziate, prevalentemente occupate e ad alta scolarizzazione.