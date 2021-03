Dal Congresso di Stato forte richiamo ai comportamenti: "ci attendono due settimane cruciali. Non vanifichiamo gli sforzi fatti"

Nel video l'intervista al Segretario Ugolini

Da Palazzo Pubblico i Segretari di Stato all'Istruzione Belluzzi e alla Giustizia Ugolini, agli Interni Tonnini e alla Sanità Ciavatta fanno il punto sulla situazione pandemica e sulla terza ondata. Nell'appuntamento settimanale il governo aggiorna su quello che è il quadro interno sammarinese. Espressa grande preoccupazione per i dati, soprattutto per il fatto che i comportamenti non sempre sono aderenti alle normative: qualche genitore ha mandato a scuola i figli anche se aveva calendarizzato un tampone - afferma Belluzzi. Solo uno degli esempi utili a lanciare il messaggio che se vogliamo contrastare la situazione, è necessario attuare i comportamenti adeguati.

Misure di ulteriore contenimento, sulle quali stiamo facendo delle valutazioni, sono misure che passano attraverso il comportamenti in comunità delle persone. Dobbiamo fare scelte che sono un sacrificio per tutti e sono dovuti ad episodi che compromettono la salute di tutti

Dal Segretario Ugolini il richiamo alla responsabilità e a innalzare il livello di attenzione: i numeri che provengono dall'Ospedale non sono incoraggianti. Durante il week end richiamo tutta la cittadinanza: evitare assembramenti, anche nei parchi, andare uno per nucleo familiari nei supermercati e smart working in tutti i casi in cui è possibile. Non vorremmo mettere ulteriori misure restrittive - afferma Ugolini - sono due settimane molto delicate. Attenzione massima e responsabilità.









Il Segretario alla Sanità Ciavatta fa il punto sulla campagna vaccinale: con i dati aggiornati alla serata di ieri era stata somministrata la prima dose a più del 14% della popolazione vaccinabile, 4.598 persone. Le seconde dosi inizieranno ad essere somministrate dal 22 marzo: siamo dunque nel pieno della campagna con ritmi molto intensi. Sono circa 500/600 i vaccini somministrati quotidianamente, in contemporanea sono eseguiti circa 400 tamponi al giorno oltre alle attività ordinarie dell'ospedale. Sono 469 i positivi al momento: lo stesso numero registrato nel picco dell'epidemia dell'anno scorso. 10 pazienti in terapia intensiva sono il limite della sostenibilità per poter tenere tutte le attività ordinarie dell'ospedale aperte. Se si parametrano i numeri usati in Italia per definire le zone rosse alla realtà sammarinese, per non essere "rossi" dunque dovremmo avere meno di 87 contagi a settimana: nelle ultime 4 settimane sempre molto oltre la soglia della zona rossa. Gli sforzi che stiamo facendo per tenere aperte le attività rispondono alla volontà di non chiudere troppo la normalità, ma i tentativi sono vani se non c'è consapevolezza che evitare gli assembramenti vale quantomeno fino alla fine della vaccinazione.

Anche dal Segretario Tonnini la puntualizzazione che il decreto 46 chiedeva di tenere alta l'attenzione per abbassare i contagi così da permettere all'ospedale di gestire bene la campagna vaccinale. Non si stanno ottenendo gli effetti sperati e ne è conseguito l'appello da parte della struttura ospedaliera. L'inizio della campagna vaccinale, nell'immaginario collettivo, ha creato la convinzione che siamo vicino alla fine, ma i numeri sono continuamenti in crescita: abbiamo un solo ospedale e quello deve funzionare. Ogni tentativo di non chiudere le attività ricade sulla struttura ospedaliera. Facciamo un appello alla popolazione prima di un week end in cui i controlli verranno rafforzati. Come governo dovremo verificare ulteriori interventi se non vediamo migliorare la situazione. Il Segretario Tonnini ricorda i comportamenti da seguire: utilizzo delle mascherine anche all'aperto; attenzione anche nei parchi che non devono diventare luoghi di assembramenti; mascherine nei locali se non si è al tavolo; al supermercato non in gruppi, ma sono in forma individuale; nessuna festa o cena in casa. I posti di lavoro, sia pubblici che privati, devono riorganizzarsi in modo da limitare i contagi e i contatti: agevolare lo smart working in tutti i casi in cui è possibile e invito, soprattutto per i dipendenti pubblici, a utilizzare tutti gli strumenti che sono stati messi a disposizione.

Infine, sollecitati dalle domande dei giornalisti, i Segretari hanno fatto il punto sui rapporti con i Comuni e le Regioni vicine, sempre costanti e sulla fornitura di vaccini sulla quale Ciavatta si è detto fiducioso che porterà al completamento della campagna vaccinale in tempi brevi.

Nessuna anticipazione sulle misure per la Pasqua: in base all'andamento settimanale verranno calibrati gli interventi.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato Ugolini