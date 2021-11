Dal Consiglio Centrale DC la spinta verso il confronto con la base

Pasquale Valentini e Gian Carlo Venturini

Al Consiglio Centrale del Pdcs tengono banco situazione politica e vita del partito. Emerge con forza una riflessione su condivisione, ascolto e confronto con la base. Metodo rilanciato da Pasquale Valentini e rimarcato anche nelle lezioni della Scuola di Formazione Politica, sulla quale sarebbe bene – afferma il Presidente - che si continuasse ad investire. Sull'attività del giovanile arriva un plauso unanime. “Realtà che ci stanno invidiando altre forze politiche” – afferma il Segretario Gian Carlo Venturini, sottolineandone risultati e relazioni in ambito internazionale. Il Pdcs si sofferma, poi, sull'attività politica di partito e Governo, i cui esiti – fa notare Venturini - sono sotto gli occhi di tutti, riconosciuti dallo stesso Fondo Monetario. Guai, però, ad adagiarsi sugli allori. Dice no all'immobilismo e invoca coraggio nell'affrontare le sfide, nel rispetto del mandato popolare. Alla luce dell'assestamento di bilancio, c'è la spinta ad un forte mandato democratico della base, per una politica chiara e trasparente verso una vera trasformazione del paese.