Dal Governo la riforma per famiglia e natalità, ecco le novità

Bonus bebè da 1.000 euro, congedi parentali potenziati, sussidi e contributi previdenziali per chi assiste un parente non autosufficiente, adeguamento annuale degli assegni familiari, supporto economico per le famiglie monogenitoriali

di Davide Giardi
25 feb 2026

Un pacchetto di interventi per rilanciare la natalità e supportare chi si prende cura dei più fragili. Il Segretario di Stato alla Famiglia, Stefano Canti, ha presentato il progetto di legge per rafforzare in maniera strutturale il welfare sammarinese.

Come riposta la stessa Segreteria, tra le misure più importanti spicca l'introduzione del "Bonus Bebè", un contributo una tantum di 1.000 euro per ogni nuovo nato o adottato dopo il 1° gennaio 2026. Si potenziano sensibilmente anche i congedi: quello di paternità raddoppia, passando da 10 a 20 giorni retribuiti, mentre l'indennità per il congedo parentale sale all'80% della retribuzione nei primi tre mesi post-maternità, con un tetto minimo garantito di 1.500 euro. Viene esteso fino ai quattro anni di vita del bambino la possibilità di richiedere il lavoro part-time. Il progetto di legge rivolge grande attenzione alle fasce più vulnerabili. Viene infatti istituita un'indennità di maternità per le donne disoccupate, parametrata all'80% della retribuzione media del settore industria. A questo si aggiungono aiuti specifici e un bonus mensile per le madri sole e i nuclei monogenitoriali.

Prevista poi l'istituzione formale della figura del "Caregiver familiare". Chi assiste continuativamente un parente non autosufficiente avrà diritto a un sussidio economico, al riconoscimento dei contributi previdenziali figurativi e a un'aspettativa lavorativa fino a cinque anni. Decade, inoltre, il vincolo di residenza sul Titano per il familiare assistito, agevolando le cure transfrontaliere. Completano il quadro di rilancio l'adeguamento annuale automatico all'inflazione degli assegni familiari, il riconoscimento dell'indennità di malattia per il genitore lavoratore in caso di ricovero ospedaliero o malattia del figlio superiore a due giorni e la creazione di un punto informativo per le famiglie.




Riproduzione riservata ©

