FAMIGLIA Dal Governo la riforma per famiglia e natalità, ecco le novità Bonus bebè da 1.000 euro, congedi parentali potenziati, sussidi e contributi previdenziali per chi assiste un parente non autosufficiente, adeguamento annuale degli assegni familiari. Il Segretario Canti: "Obiettivo incentivare le future nascite"

Un pacchetto di interventi per rilanciare la natalità e supportare chi si prende cura dei più fragili. Il Segretario di Stato alla Famiglia, Stefano Canti, ha presentato il progetto di legge per rafforzare in maniera strutturale il welfare sammarinese.

Come riposta la stessa Segreteria, tra le misure più importanti spicca l'introduzione del "Bonus Bebè", un contributo una tantum di 1.000 euro per ogni nuovo nato o adottato dopo il 1° gennaio 2026. Si potenziano sensibilmente anche i congedi: quello di paternità raddoppia, passando da 10 a 20 giorni retribuiti, mentre l'indennità per il congedo parentale sale all'80% della retribuzione nei primi tre mesi post-maternità, con un tetto minimo garantito di 1.500 euro. Viene esteso fino ai quattro anni di vita del bambino la possibilità di richiedere il lavoro part-time. Il progetto di legge rivolge grande attenzione alle fasce più vulnerabili. Viene infatti istituita un'indennità di maternità per le donne disoccupate, parametrata all'80% della retribuzione media del settore industria. A questo si aggiungono aiuti specifici e un bonus mensile per le madri sole e i nuclei monogenitoriali.

Prevista poi l'istituzione formale della figura del "Caregiver familiare". Chi assiste continuativamente un parente non autosufficiente avrà diritto a un sussidio economico, al riconoscimento dei contributi previdenziali figurativi e a un'aspettativa lavorativa fino a cinque anni. Decade, inoltre, il vincolo di residenza sul Titano per il familiare assistito, agevolando le cure transfrontaliere. Completano il quadro di rilancio l'adeguamento annuale automatico all'inflazione degli assegni familiari, il riconoscimento dell'indennità di malattia per il genitore lavoratore in caso di ricovero ospedaliero o malattia del figlio superiore a due giorni e la creazione di un punto informativo per le famiglie.

Il segretario Canti indica con chiarezza l'obiettivo della proposta. "Con questo progetto di legge - dichiara a San Marino Rtv - si è dato un impulso maggiore rispetto al quadro normativo che oggi è esistente nella Repubblica di San Marino per cercare di incentivare maggiormente quelle che saranno le future nascite". Già stanziate le somme necessarie a sostenere i nuovi contributi pubblici. "Nella legge di bilancio era già stato istituito un capitolo apposito per tutte quelle che sono le politiche attive sostegno della familiarità e questo è utile, per fare un esempio su tutti, per l'istituzione del bonus bebè, mentre per quanto riguarda tutte le altre tipologie di incentivi vanno tutte nel Fondo di compensazione all'interno dell'Istituto per la Sicurezza Sociale".



Rapide le tempistiche previste dal Segretario Canti per l'approvazione definitiva. "Noi siamo già pronti nella prossima seduta del Consiglio di marzo a presentare il Pdl in prima lettura, poi mi auguro che la Commissione successiva venga convocata il più presto possibile per arrivare ad un'approvazione definitiva velocissimamente in Consiglio Grande e Generale".

