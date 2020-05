Dal PDCS proposte per rilanciare il turismo. "E' terminato il tempo dell'attesa"

Dal PDCS proposte per rilanciare il turismo. "E' terminato il tempo dell'attesa".

Il Pdcs scende in campo al fianco degli operatori del settore con una serie di proposte per il rilancio, alcune delle quali anticipate ieri a RTV dal Segretario al Turismo Pedini Amati: dalla Concessione straordinaria di suolo pubblico ad una Smac Card turistica con agevolazioni per i visitatori del Titano; da una zona Duty Free contingentata per determinate tipologie di prodotti a percorsi turistici, trekking e sport adrenalinici. Proposte – scrive il Pdcs - frutto di concertazione con Segreteria di Stato ed operatori del territorio, primi interlocutori in questa delicata fase. Obiettivo: dare forma a una strategia a lungo termine, in grado di ripensare l'offerta turistica della Repubblica, aprendola a nuove opportunità. “E' terminato il tempo dell'attesa” ribadisce il Pdcs, che auspica interventi decisi, senza tentennamenti. “Da subito necessario – scrive - stilare un protocollo per lo svolgimento dell’attività turistica in Centro Storico, la sburocratizzazione delle pratiche per lo sviluppo di eventi e per l’occupazione di suolo pubblico, contemplandone anche la concessione a titolo gratuito ove possibile e limitato a questa fase straordinaria”.



I più letti della settimana: