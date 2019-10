Nel video l'intervista a Elena Tonnini

Rete presenta "Dall'aula alla piazza" una serie di incontri con la cittadinanza, nei castelli, in vista delle elezioni dell'8 dicembre. 10 serate, a partire da domani a Domagnano, fino al 14 novembre a Faetano. In tre occasioni ci sarà anche l'alleato “Motus Liberi”. Venerdì 18 ottobre, intanto, Rete raccoglierà in sede le firme necessarie per presentare la lista alle elezioni.

