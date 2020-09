Dalla giustizia al Moneyval: la settimana calda della politica

Si apre una settimana intensa per la politica. Domani si riunirà il Consiglio Giudiziario Plenario, convocato d'urgenza per la nomina del nuovo Magistrato Dirigente e ricorsi. “Una forzatura inaccettabile” per l'opposizione, che venerdì ha incontrato la Reggenza. In una nota di qualche ora fa, Repubblica Futura torna all'attacco: "Da lunedì non ci sarà più un tribunale" e "ognuno potrà essere sottoposto all'arbitrio e alle scelte di pochi che sono i veri e propri padroni del Paese".

Nessuna forzatura, invece, per il Segretario alla Giustizia, che ieri aveva ribadito la necessità di dare risposte celeri al tribunale, a partire da un nuovo Magistrato Dirigente, fra le priorità messe nero su bianco nell'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale. Sul fronte internazionale, inizia domani anche la visita di valutazione del Moneyval, con una serie di incontri – fino al 9 ottobre – con i responsabili delle istituzioni. Mentre per martedì è attesa la pubblicazione del rapporto del Greco su San Marino.



