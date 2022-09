DECRETO TRENO BIANCO AZZURRO Dalle parole ai fatti, stanziati 2 milioni dall'Italia. Pedini Amati: "Grazie per aver creduto in questa sfida" Cantamessa (Fondazione FS): "Momento storico. Il trenino tornerà in una modalità 'molto dolce'"

Dalle parole ai fatti. Il Ministero del Turismo italiano, attraverso la propria partecipazione in qualità di Aderente Istituzionale alla Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, ha definito il versamento di un apporto in capitale di 2 milioni di euro da utilizzare per lo studio di fattibilità e la progettazione relativi alla riapertura della ferrovia Rimini – San Marino. Il Ministro Massimo Garavaglia ufficializza così gli annunci delle scorse settimane, apponendo la firma al provvedimento che sostiene il piano di “ricostruzione del dismesso e spettacolare tracciato: 32 km, i primi 12 dei quali sulle pendici del Titano”.

Soddisfatto il Segretario Pedini Amati. Che ringrazia personalmente l'omologo italiano e anche la Fondazione Fs in particolare il Presidente Mons. Liberio Andreatta e il Direttore Generale, Ing. Luigi Cantamessa: “Grazie per aver creduto a questa sfida che unisce i due territori”.

Per tanti sammarinesi un sogno che ri-diventa realtà; opportunità da non perdere, oggi, per il territorio, sia in chiave di attrattività turistica sia in termini di mobilità sostenibile. "E' un momento storico - dice il Direttore della Fondazione FS, Cantamessa - il trenino tornerà in una modalità 'molto dolce'".

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo e Ing. Luigi Cantamessa, Direttore Generale Fondazione FS.

