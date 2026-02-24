"Daspo sammarinese, una promessa mantenuta"

L'intervista al Segretario Rossano Fabbri

Un 18enne del pesarese arrestato, per il lancio di una bomba carta, che aveva provocato 8 feriti. È stato l'episodio più grave, in una escalation di atti vandalici che hanno accompagnato l'ultima edizione del Rally Legend e già allora il Segretario di Stato allo Sport Rossano Fabbri era intervenuto preannunciando misure affinché non accada più, pur assicurando la continuità di quello che è l'evento sportivo di maggior richiamo sul Titano. La scorsa settimana il primo passaggio in Consiglio per il 'Daspo' sammarinese e questa settimana previsto l'esame in commissione in sede referente. Il provvedimento sarà applicato in occasione di tutte le manifestazioni sportive.

Il commento del Segretario di Stato allo Sport Rossano Fabbri: “È una promessa mantenuta. Avevamo detto che avremmo rafforzato le misure di sicurezza e il provvedimento, in buona sostanza, ha l'obiettivo di mappare tutti quelli che a San Marino vengono, non per assistere alle manifestazioni sportive ma, come succede anche altrove, per creare disordini e disagi. In realtà sono poco sportivi e poco interessati. Internamente faremo una 'mappatura' dei potenziali soggetti pericolosi. Dovrà essere inoltre approfondito il lavoro con le autorità italiane per fare in modo che San Marino abbia notizia di coloro che sono attinti, dal medesimo provvedimento in Italia, così da bloccarli prima dell'ingresso in territorio”.







