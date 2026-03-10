COMMISSIONE QUARTA Daspo sportivo, convocata la Commissione per terminare l'analisi del pdl A fine febbraio l'interruzione della discussione per l'assenza in aula di relatori del governo. All'ordine del giorno della nuova riunione anche due progetti di legge di Rete su trasparenza e diritto all'acqua

A distanza di tre settimana dall'inatteso stop di fine febbraio, martedì 17 marzo la Commissione consiliare Sanità, Sport e Territorio si riunirà per terminare l'analisi del progetto di legge sul Daspo sportivo. L'ultima riunione era terminata in modo rocambolesco, con la Presidente Denise Bronzetti costretta a interrompere i lavori per l'assenza di un esponente del Congresso di Stato, relatore del progetto. L'opposizione aveva stigmatizzato duramente l'episodio, parlando di "Governo al Game Over".

Nella convocazione della Commissione, prevista anche per il pomeriggio di martedì 24 marzo, è stato inserito l'esame di due progetti di legge presentati da Rete: quello su “Misure urgenti per la trasparenza e gli ammanchi contributivi e per i fenomeni distorsivi dell’economia” e quello “Per il diritto all’acqua e all’energia”.

